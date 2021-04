Ponte sullo Stretto di Messina, Cancelleri: "Al vaglio varie opzioni ma va presa una decisione"

«La discussione sul collegamento stabile nello Stretto non è più rinviabile. Al ministero stiamo affrontando in modo laico il tema, stiamo ragionando con i tecnici, non c'è la politica». Così il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, partecipando alla presentazione della terza edizione degli Stati Generali dell’Export organizzati dal Forum Italiano dell’Export e in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani.

«Io non tifo per una soluzione o un’altra, si stanno valutando alcune opzioni - prosegue il sottosegretario parlando del progetto Ponte -. Assicuro il governatore della Sicilia, Nello Musumeci: il ministro Giovannini è molto attento alla questione. Poi la politica dovrà prendere la decisione, che non è più rinviabile. Ma il Recovery plan non è l’unico strumento, ce ne saranno altri», ha concluso Cancelleri.

