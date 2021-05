Ponte sullo Stretto, Tardino: "Dall'Ue ok ai finanziamenti per la costruzione"

Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, fa sapere che l'Ue ha dato il via libera ufficiale ai finanziamenti per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.

L'europarlamentare Tardino è la prima firmataria dell’interrogazione alla Commissione, co-firmata dagli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Anna Cinzia Bonfrisco, Francesca Donato, Lucia Vuolo, Stefania Zambelli.

“La Commissione europea - si legge in una nota - conferma nero su bianco, a firma del commissario Ue ai trasporti Adina Valean, che il Ponte sullo Stretto di Messina è finanziabile con i fondi Ue. Finalmente arriva la risposta ufficiale, alla faccia di chi ancora pensa che non si tratti di un’opera importante, o non finanziabile da Bruxelles. L’Ue afferma che ‘il collegamento tra la Sicilia e l'Italia continentale fa già parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e del corridoio "Scandinavia-Mediterraneo" e, in quanto tale, fa parte della rete considerata di massima importanza e valore aggiunto’. Aggiunge che sarà possibile anche finanziare studi preliminari e attività di appalto all’interno di alcuni programmi dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, nonostante non rientri tra le tratte pre-identificate del programma del CEF II. La Commissione conclude sottolineando che ‘finora le autorità italiane non hanno presentato alla Commissione piani concreti in merito a tale collegamento’, allora noi diciamo che è arrivato il momento di farlo. Non ci sono più scuse, ora. È innegabile che si tratti di un’opera che va realizzata, all’interno di un piano completo, che comprenda lo sviluppo ferroviario e stradale della Sicilia e della Calabria. Ci sono le risorse, i progetti, adesso bisogna agire senza ulteriori indugi”.

La palla passa adesso alle autorità italiane che devono presentare a Bruxelles i piani per la realizzazione del ponte. "Il Ponte sullo Stretto di Messina si può finanziare con fondi Ue - si legge in una nota del deputato della Lega Nino Germanà, componente della Commissione Agricoltura -. Il commissario europeo ai Trasporti Adina Valean ha confermato quanto l'opera sia strategica per l'intero continente facendo già parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e del corridoio Scandinavia-Mediterraneo. Le autorità italiane ora devono presentare a Bruxelles i piani concreti per la realizzare l'opera che cambierà volto al Sud e al Paese intero. Un'opera che va affiancata allo sviluppo ferroviario e stradale della Sicilia e della Calabria. Risorse e progetti ci sono, ora bisogna andare avanti rapidamente".

