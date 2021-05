Soldi per la baraccopoli, domani il ministro Carfagna a Messina

Domani, il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna sarà a Messina. La prima tappa della visita istituzionale nella Città dello Stretto è prevista alle ore 9.30, in Prefettura per una riunione tecnico-operativa con il prefetto Cosima Di Stani e il sindaco Cateno De Luca.

Il ministro si sposterà poi a Palazzo Zanca, dove, dopo una breve cerimonia di accoglienza da parte del sindaco e della giunta municipale, alle 10.15, nel salone delle Bandiere terrà una conferenza stampa col sindaco e il prefetto.

Nel corso dell'incontro con i giornalisti sarà trattata l'approvazione dell'emendamento governativo firmato dal ministro, con il quale sono stati stanziati 100 milioni di euro e la nomina del prefetto di Messina, quale Commissario straordinario per la demolizione delle "baraccopoli", il risanamento dell'area e il ricollocamento di circa 2.300 famiglie che al momento le abitano.

A seguire, il ministro Carfagna dal Palazzo Municipale accompagnata dal prefetto e dal sindaco, si recherà a Fondo Fucile per effettuare un sopralluogo al fine di verificare le condizioni di disagio abitativo e sociale dei nuclei familiari che vivono in una delle "baraccopoli" più vaste della città.

Soddisfazione per l'attenzione del ministro da parte di Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. "Dopo il grande traguardo raggiunto con l’emendamento cancella-baraccopoli, domani il ministro per il Sud, Mara Carfagna, sarà a Messina, per incontrare le istituzioni locali - il prefetto Cosima Di Stani e il sindaco Cateno De Luca - e per visitare i villaggi disagiati della città dello Stretto - si legge in una nota - . L’attenzione che il ministro sta riservando alla nostra comunità ci inorgoglisce, e ci ripaga di tanto lavoro fatto per il territorio negli ultimi anni. Domani saremo a fianco della Carfagna per ringraziarla del suo costante impegno per il Mezzogiorno e per rivendicare l’importante azione politica di Forza Italia a livello regionale e nazionale".

E ancora: "Finalmente con i 100 milioni stanziati dal decreto Covid e con la nomina a Commissario straordinario del prefetto, si potrà avviare l’opera di risanamento di tanti quartieri di Messina e si potranno dare risposte concrete agli 8mila abitanti delle baraccopoli: 2.500 famiglie avranno, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, una prospettiva di speranza e di futuro".

