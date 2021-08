Emergenza idrica a San Piero Patti, il sindaco lancia l’allarme: “Intervenire subito”

San Piero Patti, comune del Messinese, vive una situazione emergenza idrica che ha portato il sindaco Salvino Fiore a lanciare l’allarme e richiedere l’intervento immediato del Governo regionale e della Protezione civile per far fronte al problema legato all’acqua, che interessa anche altri comuni del Nebrodi e della Sicilia.

In particolare, il sindaco Fiore ha richiesto che venga predisposto un piano di intervento nel caso in cui non dovesse piovere nelle prossime settimane, affinché vengano messi a disposizione mezzi e risorse economiche per fronteggiare l’emergenza idrica, per la ricerca di nuovi fonti, la realizzazione di reti di adduzione e l’ammodernamento delle reti di distribuzione.

Nonostante gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati – si legge nella nota - e la ricerca di nuovi fonti idriche (interventi tutti finanziati con risorse del bilancio comunale) e l’immissione della nuova risorsa idrica, la situazione é grave e con l’aumentare della siccità non potrà che peggiorare.

A questo appello lanciato in queste ultime ore si sono unite le voci di tanti sindaci le cui comunità si ritrovano nelle medesime condizioni.

© Riproduzione riservata