Capoluongo questore reggente a Messina, D'Alia alla Corte dei conti

Il Consiglio dei ministri ha deliberato che Orazio D’Anna rientra dalla posizione di fuori ruolo per assumere l’incarico di Questore di Genova; Giancarlo Pallini, nominato dirigente generale, è collocato fuori ruolo per assumere le funzioni di Questore di Bolzano; Gennaro Capoluongo, nominato dirigente generale, permane nelle funzioni di Questore reggente di Messina. Lo rende noto il comunicato del Cdm.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato inoltre le nomine e il movimento di prefetti: Paola Mannella, nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Pavia; Armando Nanei (Dirigente generale di P.S.) nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Imperia; Gianfranco Bernabei (Dirigente generale di P.S.), nominato prefetto, è collocato fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario del Governo per la Provincia di Trento; Stefano Laporta permane in posizione di fuori ruolo presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ai fini del conferimento dell’incarico di Presidente.

Infine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la nomina a Consigliere della Corte dei conti della professoressa Vittoria Cerasi e dell’avvocato messinese Gianpiero D’Alia. D’Alia ex senatore ed ex ministro per la pubblica amministrazione nel governo Letta, è stato anche vicesindaco del comune di Messina.

