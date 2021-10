Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la nomina a Consigliere della Corte dei conti della professoressa Vittoria Cerasi e dell’avvocato messinese Gianpiero D’Alia. D’Alia ex senatore ed ex ministro per la pubblica amministrazione nel governo Letta, è stato anche vicesindaco del comune di Messina.

