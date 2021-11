Regione, De Luca: «Per ora sono candidato solo a Sanremo»

«Io non posso stare in compagnia di chi ha rovinato la Sicilia e continua a rovinare la Sicilia. Quindi puntiamo ad un’isola felice, una Sicilia radicalmente diversa. Se ci riusciremo lo vedremo. Per ora sono candidato a partecipare a Sanremo: ho mandato un brano e spero di avere questa possibilità». Lo ha detto il sindaco di Messina, Cateno De Luca, oggi a Siracusa per presentare la tappa del tour «A Modo Mio» che lo vede musicista, insieme alla sua band i Peter Pan dello spettacolo promosso dall’associazione «La casa del musicista». De Luca aveva annunciato al sua candidatura alla presidenza della Regione siciliana.

De Luca, con un cannolo in mano offerto dal maestro pasticcere della cannoloterapia Franco Neri, ha dedicato alcuni versi al presidente della Regione Nello Musumeci. «Mi verrebbe da cantare «Poveretto Musumeci ti prendono per il cu.. non ti rendi conto e allora te ne devi andare a fare .. bip!». E poi continua: «Il direttore d’orchestra ha un ruolo delicato e generoso che richiede un’esperienza forte. Io ho dimostrato fino ad ora di essere un buon direttore d’orchestra perché dove ho governato a Fiume di Nisi, ho lasciato una squadra che sta facendo meglio di me no a Santa Teresa di Riva, dove ho lasciato una squadra che sta lavorando meglio di me. Dopo aver fatto un’esperienza mare monti sono andato a governare Messina dove mi dicono che sto governando bene». Sulle possibili alleanza De Luca ha precisato: «Io sono molto desiderato, non solo da Salvini. Il tema è non diventare oggetto di desiderio spregiudicato. Non adoro le logiche del «battesimo romano centrico» per poter fare in Sicilia qualcosa di buono. Come ho mandato a dire chissà se al momento giusto De Luca ve le suona definitivamente».

