Angela Raffa del M5S: "Dal sindaco di Messina De Luca frasi sessiste contro di me". Lui smentisce

Angela Raffa, deputato del M5S alla Camera, accusa il sindaco Messina Cateno De Luca di avere pronunciato frasi sessiste nei suoi confronti. De Luca smentisce categoricamente.

Raffa dice che De Luca si sarebbe pronunciato in questo modo: «Allora Angela, scusa un attimo ahh ho capito, Angela Raffa dice che c'è pronto un progetto per fare la galleria paramassi, non paracazzi, p-a-r-a-m-a-s-s-i». Questo, aggiunge, «è il modo di esprimersi pubblicamente, come manco nelle peggiori osterie, del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, della tredicesima città italiana, già “onorevole” all’Assemblea Regionale Sicilia, già candidato alla presidenza della Regione e che ha annunciato che si candiderà sempre per la presidenza regionale anche alle elezioni del prossimo anno. Parliamo di Cateno De Luca». Alcuni, conclude il deputato pentastellato in una nota, «proprio non riescono a farsi andare giù che le donne possano ricoprire incarichi importanti a loro non sottoposti. Pertanto usano espressioni che mai avrebbero pronunciato ad un uomo. Credo sia tutto chiaro e non ci sia altro da aggiungere al comportamento di questi mariti amorevoli e padri premurosi con le loro figlie».

«Le frasi pronunciate dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, nel corso di una diretta Facebook, contro la nostra deputata Angela Raffa - si legge in una nota del direttivo del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera - sono inaccettabili e vergognose. I toni e i modi usati sono inconcepibili all’interno di un dibattito politico che voglia chiamarsi civile. Insieme a lui, tra gli altri presenti anche un altro primo cittadino, che non sembra affatto dissociarsi dagli insulti da osteria del sindaco De Luca nei confronti di una parlamentare della Repubblica italiana. Questi atteggiamenti non possono essere più tollerati e nel condannare fortemente quanto accaduto esprimiamo la nostra più sincera solidarietà alla deputata Angela Raffa».

Pronta la replica del primo cittadino: «Non ho mai nemmeno pensato a lanciare offese sessiste all’onorevole Angela Raffa - sottolinea il sindaco Cateno De Luca sul suo profilo Facebook -, innanzitutto perché nutro un profondo rispetto per il genere femminile, come dimostrato dalla mia squadra di governo e dal peso delle deleghe a loro affidate, e poi perché al gioco delle allusioni, dei doppi sensi e della volgarità, la Raffa mi batterebbe sonoramente». Poi il sindaco di Messina aggiunge: «Nel merito del problema non consentiremo alla Raffa di distrarre l’opinione pubblica dal fatto che per Alì Terme come per gli altri Comuni più di recente colpiti da eventi alluvionali o calamitosi non ci sono progetti concreti, ma solo prese in giro. Ovvero non ci sono i 20 milioni di euro che servirebbero per fare un intervento che va ben distinto da una semplice manutenzione straordinaria».

