L'imprenditrice Castagna di Tusa nuovo presidente nazionale di PescAgri della Cia

Rosa Castagna è stata eletta dall’assemblea di PescAgri nuova presidente nazionale dell’associazione promossa da Cia per la tutela e lo sviluppo della pesca e dell’aquacoltura. Imprenditrice agricola di Tusa in provincia di Messina, Castagna ricopre attualmente il ruolo di presidente Cia della Sicilia.

«Il settore agroittico è strategicamente rilevante per il settore primario - ricorda la neo eletta - con una funzione culturale e sociale, espressa dalla sana gestione di ambiente e territorio, sia nelle parti costiere che in quelle lagunari della Penisola». PescAgri fin dalla nascita si è posta l’obiettivo di tutela e valorizzazione delle imprese agroittiche, per integrarle sempre più nel circuito nazionale e internazionale. «Il mio contributo - aggiunge Castagna - sarà quello di intensificare il dialogo con le istituzioni per accrescere il tasso di industrializzazione delle attività e indirizzare la produzione verso destinazioni coerenti con il fabbisogno alimentare nazionale e con le esigenze dell’export. Vogliamo partire dal territorio - conclude - puntando su innovazione e sostenibilità, favorendo le aggregazioni fra i produttori, con azioni concrete, come corsi di formazione, seminari, convegni, che possano aiutare, in particolar modo, lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile del settore».

