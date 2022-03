Messina, Cateno De Luca positivo al Covid: slittano gli appuntamenti della campagna elettorale

L'annuncio è arrivato sui social. Cateno De Luca è positivo al Covid-19. L'ex sindaco di Messina ha dato la notizia con una diretta Facebook "Sono riuscito a evitarlo sempre. Stavolta il Covid ha bussato alla mia porta - ha detto -. Mi fermo per una settimana".

De Luca ha anche rassicurato sulle sue condizioni di salute. “Ogni settimana faccio un molecolare per precauzione e stamattina è arrivato il mio turno. Sto bene e mi sento come un leone in gabbia con l’adrenalina a mille”.

Ma la sua positività ferma per alcuni giorni la sua campagna elettorale. “Il nostro tour per la Sicilia - ha annunciato - subirà uno slittamento di qualche settimana, mentre i nostri tour dei villaggi e dei quartieri proseguono regolarmente con Federico Basile”. Basile è il candidato designato da De Luca come suo erede per la poltrona di sindaco di Messina.

Cateno De Luca ha iniziato la sua diretta bevendo una spremuta d'arancia. "Brindo con il succo d’arancia e ringrazio tutti voi per la solidarietà che state manifestando anche con cassette di arance e biscotti che mi state facendo pervenire”, ha aggiunto. Poi ha comunicato le nuove date delle due assemblee popolari di Sicilia Vera: sabato 9 aprile alle ore 9:30 alle ciminiere di Catania e sabato 30 aprile alle ore 9:30 al cine teatro golden di Palermo.

