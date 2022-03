Il presidente della Regione Musumeci: elezioni a Messina entro maggio

«Per le elezioni amministrative a Messina l’orientamento è di evitare che il ballottaggio debba andare alla fine di giugno perché da noi in quel periodo si è tutti in vacanza. Quindi l’obiettivo è entro metà giugno il ballottaggio e prima a maggio le elezioni». A dirlo il presidente della Regione Nello Musumeci in Prefettura a Messina per una riunione del Comitato tecnico sulle emissioni dei gas a

Vulcano (Me). “C’è un solo turno quello primaverile - ha continuato Musumeci - a meno che da Roma non dovessero arrivare delle indicazioni per il referendum. A quel punto tenteremo di renderli compatibili ma come si sa in materia elettorale sugli enti locali, noi siamo autonomi rispetto a Roma».

© Riproduzione riservata