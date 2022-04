Messina, terremoto nella Lega: Minardo revoca l’incarico al commissario Bruno

Il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo, ha revocato, con decorrenza immediata, l’incarico di commissario del partito a Messina, a Daniela Bruno. Una lettera di tre righe con la quale Minardo contesta a Bruno «l’attività svolta in dissenso alla linea indicata dal segretario circa le elezioni amministrative che si terranno a Messina». In una nota Bruno aveva espresso il sostegno al candidato sindaco a Messina Federico Basile, indicato da “Sicilia Vera», il movimento di Cateno De Luca.

