Elezioni a Messina: Croce presenta 5 assessori designati

Conferenza stampa non convenzionale scelta da Maurizio Croce, candidato sindaco a Messina del Centrodestra, per presentare parte della sua giunta. L’iniziativa si è svolta questa mattina a bordo di un pullman turistico, nel corso di un tour itinerante per le strade di Messina. L’iniziativa, prevedeva cinque fermate in luoghi simbolici appositamente scelti. E in ciascuno di questi punti, è salito uno degli assessori designati.

A partire dalla deputata di Fi Matilde Siracusano, salita a bordo per prima, in un iniziale stop davanti al Rione Taormina: “Sono convinta che il nostro sarà un percorso produttivo - ha detto Siracusano - Sono entusiasta di lavorare a fianco con un candidato come Maurizio Croce, un professionista competente e di sostanza. Mi occuperò di risanamento, ma non ci vedrete fare giri elettorali nelle baraccopoli: non si strumentalizzano le persone in questo modo. Servirà accelerare il processo di risanamento e il primo passo sarà quello di far tornare il commissariamento, ora nei doveri del Prefetto, nelle mani del sindaco».

Ad ogni fermata, dall’evidente carattere simbolico, è salito a bordo un assessore. Matilde Siracusano a rione Taormina (“ma non ci vedrete mai fare passerelle tra le baracche. La lista sul risanamento? Non mi pronuncio sull’opportunità”); Antonio Barbera allo stadio Celeste (“dobbiamo ripartire dallo sport, non solo dagli impianti, per i quali servono nuovi bandi, ma dai campetti, dai cortili”); Ciccio Rella al mercato Zaera (“serve un tavolo di concertazione tra operatori turistici e commercianti, dobbiamo monetizzare le presenze dei croceristi e rendere attrattiva la città”); Santi Trovato al parcheggio Cavallotti (“dobbiamo completare l’iter del piano regolatore”); Giuseppe Grazia di fronte Palazzo Zanca, ultima tappa (“il primo obiettivo sarà aziendalizzare il bilancio del Comune. Le partecipate? Rimarranno solo quelle che servono”).

