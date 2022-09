Messina, l'ex sindaco Accorinti e due dirigenti a giudizio per inquinamento

Sei anni fa vennero sequestrate le foci di ben nove fiumare cittadine che riversavano in mare la melma proveniente dalle fogne. Oggi davanti al gup Ornella Pastore si è celebrata l'udienza preliminare per i quattro indagati per inquinamento ambientale: l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti, il dirigente comunale Antonio Amato, l’ex presidente dell’Amam Leonardo Termini e l’ex direttore generale dell’Amam Luigi La Rosa.

Il Gup Pastore ha rinviato a giudizio Accorinti, Amato e Termini, mentre ha prosciolto con formula piena La Rosa. Il processo inizierà nel luglio del 2023 davanti al giudice monocratico. Il pm Giovannella Scaminaci aveva chiesto il rinvio a giudizio di tutti e quattro gli imputati. Hanno difeso gli avvocati Carmelo Picciotto, Carmelo Scillia, Antonio Strangi, Giovanna Saja e Fabio Repici.

