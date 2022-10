Avvocati distretto di Messina, Carlo Carrozza eletto delegato della Cassa nazionale forense

L’avvocato Carlo Carrozza, messinese classe '74, è stato eletto con netta maggioranza di voti delegato alla Cassa nazionale forense per il distretto di Messina che comprende gli Ordini professionali della città, di Barcellona Pozzo di Gotto e di Patti.

Si è conclusa oggi pomeriggio, nelle tre sedi degli Ordini, la cinque-giorni elettorale per il rinnovo della carica nel quadriennio 2023/2026 che si è svolta in tutta Italia e ha visto, solo a Messina, votare oltre 1200 iscritti. Carrozza inizierà il primo gennaio 2023 il mandato, finora ricoperto dal collega Walter Militi, oggi nella prestigiosa veste di presidente nazionale della Cassa. «Sono onorato per il nuovo incarico che gli iscritti dei tre ordini hanno voluto affidarmi», ha commentato il neoeletto. A concorrere con lui gli avvocati Corrado Correnti di Barcellona e Luigi Giacobbe di Messina.

Vive congratulazioni sono state espresse dal presidente dell’Ordine avvocati Messina Domenico Santoro che augura un buon lavoro al professionista messinese da parte di tutto il Consiglio dell’ente.

