Messina: morto durante una partita di calcetto Gianfranco Minuti, dirigente di Fratelli d'Italia

È morto improvvisamente durante una partita di calcetto Gianfranco Minuti, 51 anni, presidente provinciale dell'Asi (Alleanza Sportiva Italiana) e molto noto a Messina per il suo impegno politico: era componente dell’esecutivo regionale di Fratelli d’Italia e nel 2017 era stato candidato alle Regionali con Diventerà Bellissima.

Minuti è stato ucciso da un infarto durante una partita di calcetto a Villafranca Tirrena, dove viveva con la famiglia. Lascia la moglie e un figlio di undici anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social di amici e conoscenti, fra questi quelli del senatore Claudio Barbaro: “La comunità Asi questa mattina si è svegliata con la morte nel cuore. Gianfranco Minuti, Presidente Asi di Messina ci ha lasciato per un infarto che lo ha colpito durante una partita di calcetto. Sono notizie che non vorremmo mai dare ma che come capo di quella grande famiglia che è per tutti noi l’Asi, ho il dovere di diffondere. Imprenditore di successo, dirigente sportivo capace e propositivo e infine politico appassionato: della sua terra, della sua Italia e del nostro partito. Sono ancora incredulo e non riesco a ancora a pensarci. Passare lo Stretto e sapere che non potrò più salutare Gianfranco mi sembra impossibile. Così come mi sembrerà impossibile non ricevere più le telefonate di Gianfranco in polemica con qualche dirigente locale, sia Asi che di partito. Proteggici dall’alto amico mio. Ti voglio bene”.

I funerali di Minuti saranno celebrati domani (15 ottobre) alle 15 saluto nella chiesa di Salice.

