La differenziata che funziona, a Milazzo si sfiora il 70%

Milazzo conferma il trend positivo con la raccolta differenziata e si avvicina sempre di più al 70 per cento, percentuale impensabile fino a qualche anno fa.

L’amministrazione comunale ha comunicato l’ultimo report: raggiunto il 67 per cento, quota che non solo consente al Comune di rientrare nei parametri previsti dalla Regione, ma anche di iniziare a pensare a diminuire le bollette dei rifiuti.

Un risultato che, tradotto in costo del servizio, ha portato a circa 3 milioni in meno rispetto al 2020, e per cui si registreranno risparmi in bolletta per oltre il 30%.

Nel 2021, il Comune con la differenziata ha tolto dalla discarica 3 milioni e 100 mila chili di rifiuti che sono quindi diventati umido, o altro prodotto recuperato, che sono andati al riciclo, ed è questo un trend di ulteriore crescita in vista dei nuovi aumenti per il 2022.

