Elvira Amata, unica messinese nella rosa di Schifani

Elvira Amata, classe 1969, incassa la delega ai Beni culturali. Nel 1994, ancora giovanissima, è stata eletta per la prima volta consigliere comunale tra le file di Forza Italia ed è entrata a far parte del civico consesso della città di Messina. Ha poi preso parte alle giunte guidate dall’allora sindaco Giuseppe Buzzanca, con deleghe come il Decoro urbano, la Sanità, i Servizi cimiteriali, l’Ambiente.

Durante l’ultima legislatura è stata eletta tra gli scanni dell’Ars con Fratelli d’Italia, con la quale è stata eletta anche durante l’ultima tornata elettorale. È stata anche membro della commissione sanità dell’Ars.

Maturata l’esperienza necessaria per la conoscenza della macchina amministrativa, si è proposta come portavoce delle istanze del territorio in seno all’Assemblea Regionale Siciliana.

