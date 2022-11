Collegamenti Eolie-Napoli, slitta il ripristino della seconda corsa settimanale

«Sui collegamenti marittimi da e per l’arcipelago eoliano è incomprensibile ed ingiustificato il passo indietro che fa slittare il ripristino della seconda corsa settimanale, quella del giovedì della nave per Napoli (linea Milazzo-Eolie-Napoli) probabilmente al prossimo mese di dicembre». Lo segnalano Gianluca Giuffrè e Francesco Rizzo, presidente circolo territoriale «Franco Servello» isole Eolie e dirigente nazionale Fratelli d'Italia.

«Un dietrofront clamoroso - spiegano - nonostante le rassicurazioni da Roma e da Palermo. La Caronte e Tourist, compagnia che assicura i collegamenti a mezzo nave, nei giorni scorsi, aveva inserito la corsa sul proprio sito con prima partenza utile giovedì 24 novembre salvo poi annullare tutto e riproporre la corsa giovedì 01 dicembre. A questo punto chiediamo rassicurazioni e chiarimenti circa il ripristino di tutte le corse, anche quelle interisole, a mezzo nave soppresse. Se non vi saranno ulteriori sviluppi e garanzie certe nel breve termine saremo al fianco, come sempre, dei cittadini eoliani ai quali non resterà altro che attuare clamorose forme di protesta».

Proteste anche da Stromboli per l'aliscafo che non arriva nella corsa mattutina. L’isolano Antonio Famularo racconta che «il comandante del “veloce mezzo” mi ha detto che c'è mare di Scirocco. Incredibile! Nel porto di Scari c’è calma piatta come da foto. Le isole più piccole sono sempre penalizzate da questi episodi. Mi chiedo: come mai l'aliscafo delle 7:00 per Lipari è partito? Noi siamo sempre serie b, se era un mese estivo, col carico di turisti, ci sono volte che viaggia con tempeste. È inaccettabile quello che spesso succede nelle piccole isole come Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli, siamo tutti di serie B»

© Riproduzione riservata