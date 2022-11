Il Ponte sullo Stretto nella bozza della manovra è ancora un capitolo da scrivere

Il Ponte sullo Stretto di Messina è un capitolo ancora da scrivere nella manovra economica del governo. Da Opzione donna al Ponte sullo stretto sono infatti diversi gli articoli che nella bozza della manovra prevedono, per il momento, solo il titolo che andrà riempito con la norma.

Eccoli. Art.26: Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette; art.27: contributo di solidarietà temporaneo; art.36: vendita di beni tramite piattaforme digitali; art.54 Opzione donna; art.60: Incremento Una tantum dell’indennità di vacanza contrattuale. Capitolo famiglia e disabilità: art 64. assegno unico universale; art.65: congedo parentale; art.71: Fondo Pmi. Capitolo infrastrutture e trasporti. Art.76: disposizioni in materia di revisione prezzi; art.77. Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento; art.79: Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente) collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (il Ponte sullo stretto); art. 100: disposizioni in materia di cassa di previdenza Ministero della Difesa); art.102: accoglienza profughi dall’Ucraina; art 112: Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022; art.122: Adeguamento dei termini per l’attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal Pnrr; art.123: Semplificazione procedure di adozione dei fabbisogni standard; art. 125: Determinazione dei Lep ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione; art.134, fondi e art.136, misure in materia di garanzie.

© Riproduzione riservata