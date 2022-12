I gas a Vulcano, prorogato di sei mesi lo stato di emergenza

Prorogato di sei mesi lo stato di emergenza per le elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici sull’isola di Vulcano, in provincia di Messina. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, integrando con 3,12 milioni di euro lo stanziamento iniziale per l’attuazione delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, e alla realizzazione degli interventi per la riduzione del rischio residuo. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Il governo, inoltre, ha prorogato di un anno lo stato di emergenza per i territori della Liguria (Savona, Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto, della città metropolitana di Genova) e del Piemonte (Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d’Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d’Orba, Strevi e Tagliolo Monferrato, in provincia di Alessandria) colpiti dall’alluvione dell’ottobre 2021.

