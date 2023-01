Elezioni a Lipari, nuove verifiche sulle schede elettorali

Il Tar di Catania ha richiesto alla prefettura di Messina una nuova istruttoria sulle schede contestate nel seggio numero 2 in occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno scorso. Il ricorso era stato presentato dalla dottoressa Ersilia Pajno e dall’ex delegato di Vulcano Giovanni Di Vincenzo.

Il ricorso del candidato sindaco Gaetano Orto non era stato accolto nell’udienza precedente, ma ha già presentato appello al Cga di Palermo, sostenendo che vi sarebbero state irregolarità in diversi seggi, mentre è stata valutata l’istanza presentata dal candidato assessore nella lista di Orto, Ersilia Pajno e dell’ex delegato municipale di Vulcano Giovanni Di Vincenzo per schede contestate nel seggio numero 2 di Lipari. Le contestazioni generiche sui vari seggi invece erano state respinte. Per le valutazioni sul seggio n2 il presidente del tribunale amministrativo regionale aveva incaricato un commissario.

Orto era stato rappresentato dall’avvocato Stefano Polizzotto, Pajno-Di Vincenzo dall’avvocato Antonietta Sartorio, mentre Gullo dagli avvocati Claudio Rugolo e Marcello Scurria per il ricorso Orto e da Rugolo per Pajno-Di Vincenzo. Riccardo Gullo si era aggiudicato le elezioni con una differenza di 11 voti. Gullo ottenne 2.117 preferenze (30,32%), Orto 2.106 (30,16%), Carnevale 1.804 (26,83%), Gugliotta 956 (13,69%).

