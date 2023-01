Stromboli, protesta per la nuova pavimentazione di un vecchio sentiero

«Fermiamoli: a Stromboli stanno commettendo l'ennesimo sacrilegio. La vecchia mulattiera per l'Osservatorio di Punta Labronzo, invece di essere riparata, sostituendo il basolato mancante, è stata ricoperta da una colata di cemento e pavimentata con la pietra lavica industriale». L’Sos lo lancia Danilo Conti, presidente del comitato Eolie 2030. «Ma come lo si può autorizzare – dice - in una riserva naturale? Stanno coprendo il lavoro degli antichi strombolani che hanno scolpito a mano pietra per pietra. Ad un privato tutto ciò il pubblico non lo avrebbe mai permesso, perché il contrario si?».

Sulla vicenda è anche intervenuto il sindaco Riccardo Gullo: “So delle tante contestazioni, ma e' un progetto di Protezione civile redatto da qualche anno e appaltato dal Genio Civile”.

