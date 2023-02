Giardini Naxos in apprensione: sparisce una parte della spiaggia, riappaiono i resti di una cava

Giardini Naxos ringrazia la buona sorte che non ha prodotto danni devastanti sulla passeggiata a mare in occasione delle mareggiate di giovedì scorso 9 febbraio. Ma il Comune ionico, meta d'estate di tantissimi turisti, continua ad essere preoccupato per le storti del lungomare.

Scrivendo in un post su Facebook della «mareggiata abbattutasi violentemente sulla nostra baia il 9 febbraio», il vicesindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Cacciola ha assicurato che «dal sopralluogo eseguito dall'Utc, dal sindaco e dall'assessorato ai Lavori pubblici, possiamo ritenerci graziati rispetto a quanto si è registrato nei paesi costieri a noi vicini». Cacciola ha anche allegato una composizione fotografica di diverse immagini.

Ma l'amministrazione resta in apprensione, scrive l'agenzia Ansa, per la scomparsa di una parte di spiaggia del lungomare dove sono riapparsi i resti dell’antica cava di macine. Quella zona costiera era stata oggetto di interventi di ripascimento anni fa. «Si teme - ha detto ancora il vicesindaco Cacciola - che possa insabbiarsi l’area del molo di Schisó. Inoltre, viene a mancare un pezzo importante di arenile dedicato alla balneazione. Per questo motivo ci stiamo attivando, assieme al sindaco, Giorgio Stracuzzi, per reperire i fondi necessari per effettuare un intervento di sistemazione della baia». Altri fenomeni che hanno determinato la scomparsa della spiaggia si sono verificati nella zona di Spisone a Taormina e sono riaffiorate le condutture dei sottoservizi di Isolabella.

