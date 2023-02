Milleproroghe, Siracusano: «Acceleriamo la rimozione delle baracche di Messina»

«Spiace constatare che una parte dell’opposizione, stando alle parole delle senatrici Barbara Floridia e Dafne Musolino, ritenga che le risorse economiche impiegate per potenziare la struttura che dovrà accelerare le operazioni di sbaraccamento di alcune zone di Messina e dei 2 mila messinesi che ancora vivono in mezzo alle fogne e sotto ai tetti in eternit siano uno spreco. Mi sarei aspettata un’atteggiamento positivo, di condivisione, costruttivo nei confronti di un governo che dimostra attenzione e sensibilità verso la città di Messina». Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario FI ai Rapporti con il Parlamento.

«L'esecutivo proroga di un anno il commissariamento e il problema per l’opposizione sembra essere solo politico. Le baracche di Messina - riprende - non dovrebbero essere terreno di scontro e di polemiche. E il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, è il presidente di tutti i siciliani e non solo di una parte politica, come ho voluto precisare in Aula al Senato, e saprà dunque guidare al meglio una struttura commissariale che grazie al decreto Milleproroghe sarà migliorata, rafforzata e con un sub commissario pronto a lavorare in sinergia con il commissario».

