Lipari, giro di vite contro l'occupazione abusiva di suolo pubblico

A Lipari giro di vite per l’occupazione di suolo pubblico abusiva anche nelle vie principali del centro storico limitrofe al castello. Scattano i controlli e le multe della polizia municipale. Le sanzioni riguarderanno anche chi occupa più suolo pubblico rispetto al consentito.

In base al nuovo regolamento predisposto dalla giunta Gullo rispetto anche al recente passato nel centro storico vi sarà un certo ridimensionamento delle attuali autorizzazioni. Si vuole evitare l’occupazione selvaggia di marciapiedi e strade che nella scorsa stagione estiva, con l’invasione di vacanzieri, ha causato disagi ai disabili, alle mamme con carrozzelle per i loro bimbi e financo all’ambulanza e alle auto dei carabinieri, tanto che sovente si sono dovuti spostare tavoli e sedie dal corso Vittorio Emanuele.Tra amministrazione ed esercenti sono già state avviate delle riunioni. In occasione del Carnevale vi sono state anche proteste da parte dei titolari dei bar per l’ordinanza sindacale che vietava di vendere bevande alcoliche. E qualche proprietario di bar non ha aperto e addirittura ha affisso un cartello che ha messo in vendita l’attività.

