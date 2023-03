Salina, sarà recuperata la spiaggia del Postino: in programma pure la strada e il costone

Al Comune di Malfa, nell’isola di Salina, il progetto è finalmente pronto per recuperare la spiaggia di Pollara. Arriva anche il finanziamento, dopo anni di richieste della giunta guidata dal sindaco Clara Rametta, per recuperare la spiaggia tanto cara a Massimo Troisi che nella seconda isola delle Eolie girò il film Il Postino.

La spiaggia – come del resto quasi tutte le altre dell’Arcipelago – in questi ultimi anni si è ridotta notevolmente. Anche il costone è a rischio per la caduta di massi. Il progetto prevede la realizzazione di una barriera soffolta in acqua, affinché si riformi la spiaggia, ed ancora il consolidamento del costone che sta sopra la spiaggia. Prevista anche la realizzazione di una strada: primo un tratto carrabile e poi quello pedonale, per l’accesso alla spiaggia. La realizzazione della strada permetterà anche la regimentazione delle acque piovane. Il progetto è stato curato dalla società. Giosa srl di Messina. Il finanziamento complessivo è di circa 13 milioni, assicurato dal governo regionale ed in particolare da parte dell’ufficio del commissario per il dissesto idrogeologico.

