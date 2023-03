Eolie, lotta all'abbandono di rifiuti: arrivano quindici guardie ambientali

Alle Eolie arrivano 15 guardie ambientali contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti nelle vie delle isole. Le 15 guardie hanno giurato al Comune di Lipari.

«Un altro passo avanti – spiega il sindaco Riccardo Gullo - verso la cura del territorio e la riorganizzazione dei servizi comunali». Gullo sottolinea che il provvedimento arriva «sulla scia di un tentativo della precedente amministrazione rimasto confinato nell'ambito di pochissimi partecipanti». Gullo spiega che si tratta di «volontari formati su iniziativa del Comune ed in particolare dell'assessore Gianni Iacolino». I quindici, che collaboreranno con la polizia municipale, soprattutto nell'ambito della prevenzione dell'abbandono dei rifiuti e della salvaguardia ambientale de territorio, percepiranno un rimborso spese per l’uso dell’auto e dell’attività svolta in trasferta. Il sindaco Gullo e l'assessore Iacolino hanno evidenziato «l'impegno dei volontari, I quali contribuiscono a superare le continue emergenze che colpiscono la nostra comunità», ringraziandoli per l'impegno e l'opera svolta.

Al Comune con l’approvazione del bilancio di previsione, che dovrebbe essere imminente, verranno anche installate le telecamere anche nelle località decentrate che sovente divengono vere e proprie discariche di rifiuti anche ingombranti. A Salina – invece – già da tempo nei tre comuni di Santa Marina, Malfa e Leni sono state installate le telecamere.

