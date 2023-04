Gullo resta sindaco di Lipari, respinto il ricorso di Pajno e Di Vincenzo

Riccardo Gullo resta sindaco di Lipari anche se ancora si dovrà pronunciare il Cga di Palermo sul ricorso presentato dal candidato Gaetano Orto superato per 11 voti.

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato da Ersilia Pajno e Giovanni Di Vincenzo, sostenitori di Orto, che contestavano l'esito del voto nella sezione 2 di Lipari. Secondo il Tar «nonostante le incongruenze contenute nel verbale sezionale, all’esito del riconteggio complessivo delle schede, effettivamente rinvenute nei plichi esaminati nella sezione numero 2, è emersa la sostanziale corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate e ciò anche tenuto conto dell’intervenuto accertamento del numero delle schede pervenute in sezione».

E ancora: «A fronte della corrispondenza tra le schede consegnate al seggio e quelle rinvenute a seguito della verificazione, la mancanza di 21 schede non autenticate, rilevata da parte ricorrente, non ha quindi trovato riscontro oggettivo, dovendo ritenersi frutto di un mero errore di verbalizzazione, che può al più costituire un'irregolarità, ma non inficia il risultato dello scrutinio in termini d'illegittimità del suo risultato ai fini della ripetizione delle operazioni di voto». Secondo il Tar «le lacune nella verbalizzazione, denunciate in ricorso, degradano, quindi, a mere irregolarità formali come tali inidonee ad inficiare il risultato elettorale».

Gullo si era aggiudicato le elezioni con una differenza di 11 voti. Il sindaco ottenne 2.117 voti (30,32), Orto 2.106 (30,16), Carnevale 1804 (26,83), Gugliotta 956 (13,69).

Pajno e Di Vincenzo sono stati rappresentati dall’avvocato Antonietta Sartorio, mentre Gullo dagli avvocati Claudio Rugolo e Marcello Scurria per il ricorso presentat da Orto e da Rugolo per quello di Pajno-Di Vincenzo. Orto dall’avvocato Stefano Polizzotto.

© Riproduzione riservata