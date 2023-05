Lipari, al Comune 14 tra assunzioni e stabilizzazioni

Dopo l'approvazione del bilancio 2023 e il via libera dall'apposita commissione ministeriale partono le prime assunzioni al Comune delle Eolie. Non accadeva da tempo. Tra nuove assunzioni e stabilizzazioni si tratta di 14 unità che vanno a rimpolpare l’organico che negli ultimi anni da circa 150 unità era sceso a 34 impiegati e adesso passa a 48. Nell'aula consiliare hanno giurato i nuovi assunti a tempo determinato e i primi stabilizzati a tempo indeterminato. Sono state anche trasformate alcune posizioni da tempo parziale a tempo pieno ed altri provvedimenti miranti alla stabilizzazione e qualificazione del personale. Sono stati altresì definiti alcuni procedimenti per l’utilizzazione a tempo determinato, in posizione di comando, di alcune unità di personale già in servizio presso altra struttura.

«Questo - spiega il sindaco Riccardo Gullo - è stato il primo passo del programma che l’amministrazione vuole portare avanti per incrementare l'organico del Comune di Lipari e provvedere alla stabilizzazione del personale non di ruolo in servizio presso l’ente. Infatti a breve si provvederà ad assumere le unità in attesa di incarico ed a stabilizzarne altre, per poter organizzare meglio i servizi comunali afflitti da carenza storica di personale». Durante la cerimonia è stato evidenziato come l’impegno a regolarizzare la vita finanziaria dell’Ente con l’approvazione da parte del consiglio comunale di due bilanci consuntivi e due bilanci preventivi nell’arco di 10 mesi abbia consentito di raggiungere questo importante obiettivo.

