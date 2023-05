Eolie, il sindaco Gullo invita il capo dello Stato Mattarella

«Abbiamo invitato il presidente Sergio Mattarella alle Isole Eolie. Ma come noi, tutti». Lo dice il sindaco di Lipari Riccardo Gullo al rientro nella sede del Comune dopo l’incontro istituzionale con il capo dello Stato a Roma.

«Al di la dell'invito – spiega - è' stato un incontro importante per tutte le isole ma particolarmente importante per le isole Eolie. Sono anche riuscito a ritagliare, come programmato, un colloquio tra me e il ministro del Mare Nello Musumeci da soli per parlare specificatamente delle Eolie, di sanità e altre emergenze».

Gullo si dice «molto soddisfatto dell'attenzione e della considerazione che mi ha riservato. Prossima tappa un ulteriore incontro al Ministero la prima settimana di giugno».

Le Eolie hanno già avuto la visita di tre presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro con sindaco Michele Giacomantonio, Carlo Azeglio Ciampi con primo cittadino Mariano Bruno, Giorgio Napolitano, con casa a Stromboli e visite quasi tutte le estati nella vulcanica isola eoliana, con capo del Comune Marco Giorgianni.

© Riproduzione riservata