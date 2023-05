Taormina, da Roma l'annuncio sperato: «Troveremo una soluzione per la Cardiochirurgia pediatrica»

Il governo di Roma è intenzionato a salvare la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. «Ci è arrivata nei giorni scorsi una lettera - ha risposto ieri a Catania il ministro della Salute Orazio Schillaci alla domanda di un giornalista - e adesso la stiamo vagliando con le direzioni generali del ministero che si occupano anche della programmazione. Troveremo sicuramente una soluzione nell’interesse essenzialmente dei pazienti».

E stamattina si è mossa ancora la Regione. Il presidente Renato Schifani ha avviato «un'interlocuzione», come la definisce un comunicato, proprio con il ministro Schillaci. La richiesta riguarda la proroga della convenzione con l’ospedale Bambino Gesù di Roma per il reparto dell'ospedale San Vincenzo di Taormina.

Come è noto, la decisione di riaprire la Cardiochirurgia pediatrica a Palermo (Ospedale Civico) al momento toglierebbe la possibilità del reparto taorminese di restare in attività. Ma una soluzione appare all’orizzonte, come conferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. «Si allontana - afferma - la chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Dopo l’incontro di tra Asp, assessorato alla Salute e Fondazione Bambino Gesù si va infatti verso la proroga della convenzione che dovrebbe tenere in vita l’importantissima unità ospedaliera». Secondo De Luca, «la battaglia è praticamente vinta, ma la guerra per salvare il centro di Taormina non si è di certo conclusa e io continuerò a combatterla quotidianamente».

