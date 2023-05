Isole Eolie, i non residenti pagheranno un contributo di 5 euro per sbarcare

Da domani (1 giugno), per i non residenti, sbarcare nelle isole a Lipari e nei porti di Santa Marina Salina e Leni costerà di più. Non si tratta di un aumento del costo del biglietto ma dell’innalzamento, a 5 euro, del cosiddetto «contributo di sbarco», così come avviene ogni anno, il primo giugno. I cinque euro del balzello dovranno essere sborsati dai non residenti, sino al 30 settembre. Poi, dal primo ottobre, sino al 31 maggio, si tornerà ad applicare il ticket di 2,50 euro.

Domani, intanto, riparte il collegamento in aliscafo da Vibo marina verso le Eolie e viceversa. Sarà effettuato bisettimanalmente (giovedì e domenica) da Libertylines.

© Riproduzione riservata