Stromboli, via libera dalla Regione all'installazione dei sistemi di monitoraggio dei fenomeni vulcanologici

Sull’isola di Stromboli si potranno installare i sistemi di monitoraggio dei fenomeni vulcanologici dell’Ingv. Il via libera arriva grazie a un decreto dell’assessore regionale al Territorio e ambiente, Elena Pagana, che modifica l’articolo 11 del regolamento della riserva naturale orientata dell’isola eoliana.

«Ora l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - spiega Pagana - potrà svolgere in maniera completa le proprie attività di controllo e di comunicazione delle attività del vulcano a salvaguardia della popolazione e dei turisti. Il regolamento della riserva non prevedeva l’installazione di questi presidi tecnologici, perché questi sistemi non esistevano quando, nel 1997, fu istituita l’area protetta. La modifica apre adesso a questa opportunità, ovviamente nel pieno rispetto dell’ecosistema e delle regole di protezione dell’ambiente naturale».

Il decreto arriva in tempi rapidi dopo una serie di interlocuzioni dell’assessore con l’Ingv, il dipartimento della Protezione civile e l’ente gestore della riserva e il successivo parere favorevole del Crppn, Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, organo consultivo per le questioni riguardanti il patrimonio naturalistico della Sicilia.