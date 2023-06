Taormina, il sindaco De Luca rompe con la Regione e minaccia di sospendere gli eventi al Teatro Antico

Il sindaco di Taormina sta preparando un’ordinanza per sospendere dal primo luglio i grandi eventi al Teatro Antico. Lo ha reso noto il primo cittadino della Perla dello Ionio, Cateno De Luca. «Il presidente della Regione, Renato Schifani - afferma il sindaco - ha di fatto smentito la trattativa che avevo in corso con il suo assessore alla Cultura sui costi che sosteniamo per garantire ordine pubblico, decoro e pulizia. Sono costretto a emettere un’ordinanza per vietare dal 1 luglio in poi i grandi eventi al Teatro Antico considerato che io sono il responsabile dell’ordine pubblico come mi ricordano sempre questore e prefetto».

«Con tre soli componenti della polizia municipale - sostiene il sindaco De Luca - non posso affrontare un afflusso di 5 mila spettatori che si aggiungono già alle massime presenze che ci sono a Taormina, è ovvio che non posso prendermi questa responsabilità. Questo significa che salterà tutto il calendario da, appunto, il primo luglio in poi e il presidente della Regione dovrà prendersi la responsabilità di quello che si sta verificando a Taormina».

Tanti eventi a rischio

Se a questo punto il sindaco emetterà l’ordinanza annunciata, tutti gli eventi a partire dal 1° luglio sono a rischio: il cartellone del Taormina Film Fest e di Taormina Arte, i due festival organizzati dalla fondazione Taormina Arte Sicilia, il primo dedicato al cinema, il secondo al teatro, alla danza e alla musica, si sonda dal 23 giugno al 18 agosto. E se sono salvi alcuni attesi appuntamenti come la prima italiana dell’ultimo «Indiana Jones e il quadrante del Destino» che vedrà la presenza di Harrison Ford al Teatro Antico, rischiano di saltare i Nastri d’Argento, assegnati per il film «La stranezza» al regista Roberto Andò, ma anche il «Trittico pucciniano», Zukerman Trio, la «Turandot».