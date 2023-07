Mandanici, sindaco e assessore trovati senza assicurazione: sequestrata l'auto, sono tornati in treno

L'auto comunale di Mandanici, sulla quale viaggiavano il primo cittadino del comune messinese Giuseppe Briguglio e l'assessore Ravidà, una Fiat Sedici, era priva di assicurazione ed è stata sequestrata. All'alt della polizia stradale del Comune di Mileto, in Calabria, i due amministratori hanno dovuto sottostare ai provvedimenti degli agenti. Al sindaco, che era alla guida, sono stati decurtati 5 punti dalla patente di guida. I due amministratori comunali si stavano recando in provincia di Lecce per firmare un protocollo di intesa per un percorso di valorizzazione delle tradizioni culturali e religiose che comprende 11 paesi italiani tra cui Mandanici. L'assicurazione del mezzo, nonostante fosse stata usata regolarmente anche per altri spostamenti in Sicilia, era priva di scaduta a maggio e non rinnovata.

Una mancanza che è costata cara non solo dal punto di vista pecuniario. La polizia stradale oltre a multare il sindaco ha anche sequestrato la Fiat Sedici e i due amministratori hanno dovuto prendere un treno per rientrare in Sicilia. Il sindaco Briguglio ha avviato un'indagine interna al comune per capire chi non abbia provveduto al pagamento dell'Rca visto che le somme, a quanto pare, erano state stanziate e l'ufficio tecnico aveva affidato l'incarico ad un'agenzia di Taormina.