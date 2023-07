Il Tar decide: il Palacongressi di Taormina torna alla società che ha vinto l'appalto

Il Tar di Catania ha annullato la revoca dell’affidamento della gestione e dei servizi del Palacongressi di Taormina ad Aditus srl. Una scelta quest’ultima voluta dal sindaco, Cateno De Luca. Il tribunale amministrativo, dunque, ha dato ragione alla società che aveva vinto una gara d’appalto e poi si era vista costretta a restituire il possesso della struttura congressuale al Comune.

Lo stabile è al momento chiuso per consentire le verifiche di vulnerabilità sismica. Per il tribunale, comunque, l’agibilità era in vigore fino alla fine dell’anno. Secondo il Tar, dunque, la mancanza di quella certificazione non è stata considerata essenziale per la revoca del pubblico incanto. Gli uffici di Palazzo dei Giurati, sede del Comune potrebbero impugnare la sentenza presso il Cga.