Eolie, arriva la deroga per la movida a Ferragosto

Alle isole Eolie dopo le restrizioni sulla vita notturna per bar e discoteche è arrivata l’ordinanza “straordinaria” del sindaco Riccardo Gullo. Ma solo per due giorni. Lunedì 14 e martedì 15 agosto è consentito l’esercizio di intrattenimenti musicali dalle 20 all'una del giorno seguente. Nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 3 settembre 2023 è prevista con esclusione dei giorni di lunedì e martedì.

Ma sulla mala movida nell’Arcipelago continuano le polemiche, anche se il Tar di Catania ha già rigettato due ricorsi di operatori turistici e nell’ultimo consiglio comunale si doveva discutere dell’argomento a seguito di una richiesta avanzata dal gruppo di minoranza guidato da Gaetano Orto. Ma nel momento in cui si è dato inizio alla discussione il capo gruppo di maggioranza Salvatore Agrip ha spiegato che le ordinanze non si cambieranno anche perché il tar di Catania ha dato ragione al sindaco. E per tutta risposta sindaco, il suo vice Saverio Merlino e i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l’aula facendo mancare il numero legale tra le critiche del gruppo di minoranza.

Saro Venuto, avvocato, per la musica assordante che continua ad esserci nelle ore notturne a Panarea ha preannunciato una petizione al prefetto di Messina.

foto notiziarieolie.it