Ponte sullo Stretto di Messina, definito il comitato tecnico scientifico

Con «l’assenso» della Regione Siciliana e della Regione Calabria, espresso oggi, sulla rosa di nomi inviata dagli uffici del Mit, è «pronta la squadra tecnica» che compone l’organismo indipendente cui sono demandati compiti di supporto e consulenza per il progetto del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Lo riferisce il Mit, spiegando che si tratta di Alberto Prestininzi (Coordinatore), ordinario di Ingegneria della Terra presso l’Università di Roma «La Sapienza», con specializzazione in geologia; Claudio Borri, ordinario di Scienze delle costruzioni presso il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università di Firenze, con specializzazione in strutture e aerodinamica, Direttore del «Centro Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento»; Andreas Taras, ordinario di costruzioni in acciaio e strutture composite presso l’Eth di Zurigo; Sara Muggiasca, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Meccanica del Polimi, direttrice della Galleria del Vento; Mauro Dolce, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso l’Università «Federico II» di Napoli, esperto in rischio sismico e vulcanico; Francesco Karrer, professore ordinario di Urbanistica presso La Sapienza Università di Roma (in quiescenza); Giuseppe Muscolino, ordinario di Scienza delle Costruzioni presso l’Università di Messina; Paolo Fuschi, ordinario di Meccanica delle Strutture presso l’Università di Reggio Calabria e di Alessio Ferrari, professore ordinario di Ingegneria Geotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo.