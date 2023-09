Ponte sullo Stretto, Salvini: «Il costo non dovrà superare i 12 miliardi»

«La norma che dà vita al ponte sullo Stretto compie 52 anni a dicembre. L’obiettivo è che il cinquantaduesimo compleanno coincida con la copertura economica dell’intero costo che non dovrà superare i 12 miliardi nei prossimi 10 anni». Lo dichiara il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al convegno The Young Hope. «Sono assolutamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi 11 mesi», ha detto.

Con la manovra dell’anno scorso è stata riattivata la società Stretto di Messina spa, che era in liquidazione. Entro sabato Webuild consegnerà la documentazione di aggiornamento del progetto, come ha spiegato l’amministratore delegato Pietro Salini. E nella prossima, ci sarà un primo stanziamento connesso all’effettivo allestimento dei cantieri», come ha assicurato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, presentando la Nadef.

Giorgetti: «Nel 2024 ci sarà un primo stanziamento»

«Nel 2024 ci sarà un primo stanziamento» per il Ponte «connesso all’effettivo allestimento del cantiere», ha detto Giorgetti, presentando la Nadef. «Il fondo opere infrastrutturali finanzierà come altre infrastrutture anche il Ponte sullo Stretto. Il profilo temporale e l’impegno economico dipendono da quello del progetto e i relativi stati di avanzamento. Il ministero delle Infrastrutture ha trasmesso la scadenza temporale dell’impegno», ha spiegato Giorgetti.