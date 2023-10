Scontro con Renzi dopo il passaggio di Dafne Musolino a Iv, Cateno De Luca lascia il Centro

È lite tra Matteo Renzi e Cateno De Luca, ai ferri corti per le modalità del passaggio della senatrice Dafne Musolino (nella foto) dal partito del sindaco di Taormina, Sud chiama Nord, ad Iv. Una mossa a cui De Luca ha reagito in maniera netta, lasciando il Centro costituente a cui stava lavorando proprio con l’ex segretario del Pd. «Se Renzi pensa di ricattarmi - dice - portandosi via un parlamentare, allora non ha capito bene chi sono. Matteo “stai sereno” che anche per te arriverà il momento del giudizio politico: le Europee si avvicinano».

Cateno De Luca non usa mezzi termini: «Mi fa schifo l’atteggiamento di Matteo Renzi che all’hotel Bernini, durante un tavolo politico e davanti ad interlocutori, ha dato nei fatti della “p... politica” a Dafne Musolino. Mettere sul piatto una parlamentare e affermare» che «o se la prendeva lui o se la sarebbe presa Calenda è davvero un atteggiamento riprovevole, meschino, maschilista». Ma «la cosa più imbarazzante» per De Luca sarebbero le posizioni prese dai parlamentari di Iv, che «invece di attaccare e prendere le distanze, strumentalizzano» le sue dichiarazioni. E preannuncia querele. La capogruppo di Italia viva Raffaella Paita difende Renzi preannunciando a sua volta controquerele.

Secondo la ricostruzione del leader di Sud chiama Nord, questa mossa del leader di Iv sarebbe stata fatta per farlo arrivare indebolito all’incontro che era in programma «per il Centro costituente» ed evitare che lavorasse alla pari. Da qui si racconta della decisione del sindaco di presentarsi alle Europee di giugno con due liste, abbandonando definitivamente l’iniziativa centrista.

«Se Renzi ha bisogno di attirare l’attenzione per provare a far parlare di sé e quindi provare a raggiungere il 4% alle Europee, ad oggi un miraggio per lui, lo faccia usando argomenti seri e veri», rincara De Luca.

Nella sua consueta Enews l’ex premier, senza fare riferimenti specifici, aveva già espresso la sua soddisfazione per Iv che «continua ad allargarsi» e «con buona pace di chi - aveva aggiunto - vorrebbe vedere la nostra scomparsa politica». E infine: «Come per le diffamazioni, il tempo è galantuomo».