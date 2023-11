Dai parcheggi alla lotta agli incendi, quasi 900 mila euro per 4 comuni delle Eolie

Per i quattro Comuni eoliani che fanno parte del sito Unesco arrivano 880 mila euro. A Santa Marina Salina 100.000 euro per la riqualificazione e per l'eco-efficienza di edifici di proprietà pubblica: 62.593,99 per i lavori al Centro studi e 37.406,01 per l'ostello comunale. A Malfa 100.000 euro per la realizzazione di un parcheggio di interscambio per la riduzione del volume di traffico nel centro storico; a Leni 100.000 euro: 80 mila per i parcheggi a raso in via del Terzito e 20 mila per il ripristino dei punti di approvvigionamento idrico.

Nell’isola maggiora di Lipari invece è prevista la realizzazione di due parcheggi di interscambio per la riduzione del volume di traffico con un contributo di mezzo milione e ancora 80 mila euro interventi di contrasto agli incendi boschivi nelle frazioni alte di Lipari.

Nella foto notiziarioeolie.it Lipari vista dal mare