Da Taormina l'annuncio del ministro Bernini: «Giulia Cecchettin avrà la sua laurea in Ingegneria»

«Ho impressa l’immagine di Giulia attaccata all’albero con i suoi pupazzetti. Non è che Giulia riceverà una laurea, Giulia riceverà la sua laurea in Ingegneria, perché le mancava solo la discussione della tesi. È già dottore, manca solo la formalità. Le hanno tolto tutto il resto: la vita e il diritto di amare». È quanto ha detto il ministro dell’Università, Annamaria Bernini, intervenendo al meeting di Forza Italia in corso a Taormina.

A lanciare la proposta era stato, sempre a Taormina, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale «questa drammatica vicenda che ha colpito tutti noi per l’efferatezza dell’omicidio si conclude tragicamente per una ragazza che si stava per laureare. Io credo che dovremmo darle una laurea honoris causa».

Prima di intervenire a Taormina, Tajani si era espresso su X (ex Twitter): «Ringrazio gli inquirenti - aveva scritto - per il lavoro che ha portato all’arresto di Filippo Turetta in Germania. Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere». Poi, a margine del meeting di Forza Italia, ha anche detto che «grazie all’arresto europeo il ragazzo potrà essere affidato in pochi giorni alle forze dell’ordine e alla giustizia italiana per subire un giusto processo». L’arresto è avvenuto «grazie al lavoro di coordinamento tra le nostre forze dell’ordine e quelle tedesche», ha aggiunto il ministro.

Annamaria Bernini ha affrontato anche il tema della violenza sulle donne. «Noi - ha detto a Taormina - siamo tutti Giulia. Non esistono leggi che possano cambiare questo atteggiamento verso le donne. Lui non voleva che Giulia spiccasse il volo, non voleva che facesse quello che lui non era in grado di fare. Contro la violenza sulle donne ci vuole educazione, non è più un fatto penale: serve un rafforzamento della prevenzione, più che l'aspetto sanzionatorio».