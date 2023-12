Milazzo, addio all'ex sindaco Andrea Greco: «Ha amministrato la nostra città con passione»

Si è spento a 83 anni Andrea Greco, ex sindaco di Milazzo. Ancor prima di essere primo cittadino, nel 1984 con una lista civica, ricoprì varie cariche amministrative e in tanti lo ricordano come un vero e proprio protagonista della vita politica locale. Era un vero apapsionato, al punto da tentare la scalata al Senato con il Psdi non riuscendo però ad essere eletto. Dopo gli anni Ottanta si era nuovamente candidato come sindaco, non riuscì nel suo intento.

Era inoltre docente di Economia all’istituto tecnico commerciale, generazioni di studenti lo avevano apprezzato per le sue doti comunicative e la grande passione per l'insegnamento. Molti in queste ore i messaggi di cordoglio per l'ex sindaco. «Ancora un lutto per la nostra comunità - scrive Carmelo Torre condividendo un ricordo per Greco sui social -. Andrea Greco ha amministrato la città di Milazzo con passione, impegno e senso di responsabilità. Ciao Andrea, ho avuto l'onore di stare accanto a te in consiglio comunale. Sei stato un politico attento, carismatico e un amministratore che ha amato Milazzo. Ricordo le tue battaglie nelle varie campagne elettorali, la tua forza, la tua dialettica non la dimenticherò mai, un vero trascinatore del popolo. Ho fatto insieme a te la campagna elettorale per il senato - prosegue - e non sei stato eletto per pochi voti, avresti meritato di più. Purtroppo per certi versi anche tu sei stato nemo profeta in patria. Ti ricorderò sempre assieme ai tuoi allievi con stima e affetto».

«Andrea Greco amava la politica e l'Economia - si legge in un altro messaggio - due mondi per cui si è sempre impegnato con tutto se stesso. Non ricordiamo però solo il politico e il docente, ma un uomo sempre disposto ad aiutare la nostra comunità, a spendersi per fare sempre meglio e contribuire alla crescita di Milazzo. Ciao Andrea, rimarrai nei cuori di tutti». I funerali si terranno domani, giovedì 14 dicembre, alle 15,30, nella chiesa di San Giacomo.