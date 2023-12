Ponte sullo Stretto, Musumeci: «Lo Stato dia le risorse senza colpire i territori»

«Non intendo entrare nella polemica. Per la Sicilia il ponte sullo Stretto è un’infrastruttura assolutamente necessaria e prioritaria se accompagnata alla modernizzazione di altre infrastrutture strategiche come quelle viarie e ferroviarie. Credo si tratta di due punti di vista diversi, è giusto che le due Regioni partecipino alla realizzazione del ponte ma è anche giusto che lo Stato dia il suo contributo, senza nulla togliere alle legittime attese dei territori. Il problema è anche in funzione degli obiettivi che ogni regione intende raggiungere». L’ha detto il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della festa di Atreju, a chi gli chiedeva un commento sulle polemiche sui fondi per la realizzazione del ponte sullo Stretto, su cui si è schierata la Regione Siciliana, contraria alla compartecipazione di 1,3 miliardi da parte dell’isola.