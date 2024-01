Barcellona Pozzo di Gotto piange l'ex assessore Mimmo Scolaro: «Un uomo che ha dato tanto alla sua città»

«Con profondo rammarico, la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto annuncia la scomparsa di Domenico Scolaro, per tutti «Mimmo», figura di rilievo che ha dedicato numerosi anni alla vita pubblica, ricoprendo ruoli significativi». Sono le parole del sindaco Giuseppe Calabrò dopo la morte dell'ex assessore e consigliere comunale che si è spento 78 anni. «Il suo impegno civile, protrattosi per oltre mezzo secolo - prosegue il primo cittadino - è stato caratterizzato da un costante interesse per le problematiche della comunità, unito a una predisposizione al dialogo e al confronto costruttivo. La sua presenza tranquilla e appassionata, anche nei momenti di dibattito intenso, rimarrà impressa nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In particolare, il ricordo di Mimmo Scolaro in piazza San Sebastiano, luogo centrale della sua quotidiana interazione, rappresenta un tributo alla sua ineguagliabile capacità di ascolto. Rivolgiamo i nostri più sentiti pensieri di cordoglio alla sua famiglia, in particolare alla moglie Caterina Isgrò e alla figlia Melangela, che ora continua il suo ereditato impegno nel consiglio comunale».

Scolaro si è spento all’ospedale Barone Romeo di Patti, in seguito a una lunga malattia. Il suo amore per la politica cominciò nel 1975, quando venne eletto per la prima volta tra gli scranni del consiglio comunale, fino ai dieci anni di assessorato nella giunta del sindaco Candeloro Nania, dal 2002 al 2012, prima del passaggio di consegne alla figlia, che attualmente ricopre l’incarico di consigliera comunale.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: «Con immenso dolore piango la scomparsa di Mimmo Scolaro - scrive Nino Cutugno - fraterno amico e compagno di tante battaglie per rendere più bella e più giusta la nostra amata città». «L’Associazione Teatro Arte e Cultura Cattafi si stringe attorno al dolore della famiglia Scolaro per la perdita del caro Mimmo, un uomo che tanto ha dato alla sua città e ai cittadini tutti. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze». E ancora, il toccante messaggio del nipote: «Ciao zio, uomo gentile, generoso, amante degli animali, innamorato della tua città. Una vita per Barcellona, un politico nel senso più nobile del termine, uno zio sorridente e affettuoso, per tutti «Mimmo» Scolaro. Sono sicuro che ci ritroveremo un giorno a brindare di nuovo insieme». I funerali si terranno domani, giovedì 4 dicembre, alle 15.30 nella Basilica di San Sebastiano, con un passaggio alle 14.45 nella sala consiliare di Palazzo Longano per un ultimo saluto da parte del mondo della politica.