Alicudi, l'allerta per i maremoti e l'antenna della discordia

Ad Alicudi isolani e villeggianti in subbuglio per la collocazione dell’antenna per l’allertamento acustico di maremoto. È stata fatta installare dalla Protezione civile ma secondo gli isolani deturpa il paesaggio della piccola isola delle Eolie. Il delegato municipale Italo Palermo si è fatto portavoce del malumore della gente che lo ha tempestato di messaggi in una chat e ha scritto subito al sindaco Riccardo Gullo.

«L'antenna per dimensioni caratteristiche e posizionamento ha creato un impatto ambientale devastante dei luoghi da sempre punto di riunione e di accoglienza per i numerosi vacanzieri - dice il delegato del sindaco Italo Palermo -. A nome di tutta la comunità Arcudara chiedo che l'antenna venga rimossa e rimontata in altro luogo. Si suggerisce sia per dare efficienza, funzionalità, non impatto ambientale e vicinanza alle spiagge, due luoghi più adatti a monte della pista eliportuale, oppure nello spazio dell'acquedotto dove più facilmente potrebbe avvenire l'ancoraggio del palo. In entrambi i casi vi è la possibilità di allaccio alla rete elettrica».

Foto notiziarioeolie.it