Lipari, via libera per la giunta al piano regolatore portuale

Al Comune di Lipari via libera alla giunta Gullo per il piano regolatore portuale. All’assemblea regionale siciliana è stato approvato un emendamento che permetterà di poter programmare le nuove infrastrutture nelle sei isole che fanno capo al maggior Comune eoliano che sono carenti.

«Fra gli emendamenti approvati nella manovra finanziaria all’Ars – spiega il deputato Antonio De Luca (M5S) riguarda il Comune di Lipari. Con questo provvedimento si prevede che il l’Ente potrà continuare l’iter burocratico per la redazione del piano regolatore portuale. Questo strumento così importante consentirà una pianificazione di strategia e sviluppo per le nostre isole Eolie. Ringrazio i colleghi per questo risultato raggiunto e per aver sostenuto questo percorso. Sono certo che tutti insieme coadiuveremo l’amministrazione comunale di Lipari per la realizzazione di quest’opera».

«Esprimo gratitudine e riconoscimento – commenta il sindaco Riccardo Gullo - per l’approvazione dell’emendamento promosso da Antonio De Luca, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, e condiviso da altri gruppi parlamentari e dall’intera Assemblea regionale diciliana che consentirà la prosecuzione dell’iter per la redazione del piano. L’emendamento consentirà di operare in regime di delega prevista dall’art. 30 della legge Regionale 21 del 1985, incredibilmente mai chiesta prima dal Comune, per la programmazione della portualità necessaria a garantire maggiore regolarità e sicurezza ai collegamenti marittimi, strutture idonee ai diportisti e, finalmente, strutture portuali da destinare alle imbarcazioni da pesca della marineria locale». L’avvio della programmazione che sarà condotta con il massimo coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni preposte – conclude - segna una inversione nella gestione della portualità e rappresenterà la base di un più avanzato modello di sviluppo».

foto notiziarioeolie.it