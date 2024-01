A Lipari in ospedale arrivano i cardiologi ed il secondo chirurgo. L'Asp di Messina ed il Papardo hanno sottoscritti la convenzione e gli specialisti garantiranno i turni settimanali.

Ma 11 deputati regionali del Pd (primo firmatario Calogero Leanza che a Lipari è sbarcato con mare mosso) hanno anche presentato una interrogazione al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale alla sanità Giovanna Volo per richiedere una deroga per la riapertura del punto nascite che perdura ormai da decenni.

«Al riguardo - hanno anche scritto Michele Catanzaro, Giovanni Burtone, Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Emanuele Dipasquale, Mario Giambona, Dario Safina, Ersilia Saverino, Tiziano Fabio Spada e Venezia Sebastiano - nonostante le proteste che si sono susseguite negli anni e dall’oggettivo svantaggio determinato dalla collocazione geografica, non è stata ancora disposta una deroga rispetto a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, il quale fissa i parametri standard per il mantenimento/attivazione dei punti nascita, escludendo la possibilità di punti nascita al di sotto di 500 parti/anno».

«Il comitato Percorso Nascita nazionale - prosegue l’interrogazione - previsto dal suddetto accordo e istituito presso la direzione generale della programmazione sanitaria e la direzione generale della prevenzione sanitaria, vede fra le funzioni il compito di esprimere un parere “consultivo” su richieste di deroga relativamente a punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/anno avanzate da Regioni e Province Autonome; lo stesso comitato (Cpn) ha predisposto il documento "Protocollo Metodologico per la valutazione delle richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/annui e in condizioni orogeografiche difficili", parte integrante del DM 11 novembre 2015».

Leanza e il Pd hanno quindi chiesto «se sia stata fatta richiesta di deroga all’accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, presso gli organi competenti, al fine di provvedere all’apertura del punto nascita presso la struttura sanitaria eoliana».

Foto notiziarioeolie.it