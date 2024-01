La messinese Palmira Mancuso nuova coordinatrice in Sicilia di +Europa

Palmira Mancuso è la nuova coordinatrice regionale di +Europa in Sicilia. Messinese, giornalista, eletta negli organi dirigenti del +Europa fin dal congresso costituente e attualmente componente della direzione nazionale, Palmira Mancuso è stata nominata su indicazione congiunta del segretario Riccardo Magi e del presidente Federico Pizzarotti. «Con la nomina dei coordinatori regionali continua la nuova fase di assetto territoriale di +Europa che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni Europee», dice Riccardo Magi.

«La Sicilia deve riscoprire la sua vocazione europeista - osserva Mancuso - e il nostro primo impegno sarà quello di far conoscere la nostra proposta per gli Stati Uniti d’Europa, come unico scenario possibile per rilanciare l’Unione europea, nostro destino comune e più che mai necessario. In ballo c’è il futuro della democrazia, la tutela dei diritti e delle libertà per come li conosciamo e la loro progressione contro una visione autoritaria e chiusa dei nazionalismi che strizzano l’occhio a Putin. Una grande sfida che da siciliani dobbiamo avere il coraggio di affrontare».

Un partito che punta sulle donne siciliane, pensando anche alla tesoriera Carla Taibi e alla componente della segreteria, responsabile giustizia, Letizia Valentina Lo Giudice.